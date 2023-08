Biancaneve, Rachel Zegler attacca Disney: 'Dovete pagarmi equamente per lo streaming'

Con le trattative per interrompere lo sciopero SAG e WGA fallite dopo l'incontro delle scorse ore Rachel Zegler, la nuova Biancaneve protagonista del remake live-action Disney in uscita nel 2024, non le ha mandate a dire a proposito di contratti e paghe adeguate rispetto agli introiti delle major.

Parlando del tema dello streaming, uno dei tanti motivi per cui scrittori e attori sono attualmente in sciopero, la giovane attrice di West Side Story si è recentemente unica alla protesta e durante un'intervista con ET - potete riprodurre la clip nel post in calce all'articolo - ha dichiarato: "Se devo rimanere sul set per 18 ore al giorno infilata nel vestito di un'iconica Principessa Disney, allora merito di essere pagata per ogni ora in cui il film viene trasmesso in streaming."

Abbiamo la sensazione che la Disney non apprezzerà questi commenti, ma come molti altri attori Rachel Zegler vuole essere pagata 'per sempre' per Biancaneve quando il film arriverà su Disney+ e verrà visto all'infinito dagli abbonati paganti, sostanzialmente un po' come accade con gli artisti musicali e le percentuali ricavati dalle loro canzoni. La situazione è ancora motivo di disputa tra WGA e SAG e gli studios, ma con le trattative fallite la protesta rischia di andare avanti ad oltranza.

Ricordiamo che Biancaneve, diretto da Marc Webb, uscirà al cinema il 22 marzo 2024. Per altre letture, recuperate le dichiarazioni di Rachel Zegler sulla nuova Biancaneve, che questa volta non avrà bisogno del Principe Azzurro.