Biancaneve, Rachel Zegler ammette: 'Ero terrorizzata di interpretarla'

Ogni principessa sta avendo il suo live action e a breve sarà il turno anche di Biancaneve. Il personaggio sarà interpretato da Rachel Zegler conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo di Maria in West Side Story di Steven Spielberg. Durante la promozione di Shazam 2 ha parlato del film in arrivo.

L'attrice ha parlato delle emozioni provate e di come si sia sentita spaventata ad iniziare un'avventura di questo tipo. "Ero terrorizzata, terrorizzata, terrorizzata, terrorizzata", ha rivelato Zegler. "perché stai interpretando il primo. Il progetto di tutte le Principesse Disney viene da Biancaneve del 1937. Hai così tante storie che lo precedono. Ti taglierai tutti i capelli e imparerai a ballare con tutti questi falsi animali e cose che non ci sono. C'era molta pressione" ha chiarito.

Effettivamente Biancaneve, oltre ad esser stata la principessa ad aver ottenuto più adattamenti, è stata la prima ad arrivare sul piccolo schermo nel 1937. La Zegler ha ammesso quanto da bambina fosse terrorizzata da Biancaneve e come, nel corso degli anni, abbia imparato ad apprezzare sempre di più il personaggio e la sua infinita forza. Accanto a lei nel ruolo de la strega cattiva ci sarà Gal Gadot reduce da anni passati ad interpretare il ruolo di supereroina nei due capitoli di Wonder Woman.

Parlando di Biancaneve Rachel Zegler ha deciso di puntare sulla sincerità dichiarando di non sapere come sia il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!