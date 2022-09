Biancaneve, Rachel Zegler ammette: 'Da bambina ero terrorizzata dal film Disney'

Dopo aver raccontato il remake di Biancaneve al D23, la protagonista Rachel Zegler è tornata a parlare del prossimo remake live-action della Disney in una nuova intervista con Entertainment Weekly.

La giovane star, protagonista del remake di West Side Story di Steven Spielberg, ha ammesso di aver visto l'originale Biancaneve e i sette nani solo una volta da bambina, perché rimase terrorizzata dalla strega malvagia. Il rapporto di amore-odio col film, poi, sarebbe continuato anche durante un viaggio a Disneyland a causa dell'attrazione 'Le avventure spaventose di Biancaneve', e a quel punto Rachel Zegler ebbe il coraggio di riavvicinarsi a Biancaneve solo intorno ai diciassette anni.

“Avevo paura del cartone animato originale" ha confessato l'attrice. "Penso di averlo visto una volta da bambina, e poi non l'ho più ripreso. Sono seria, non sto scherzando, l'ho visto una volta perché mi faceva paura. Poi una volta sono andata a fare un giro a DisneyWorld, e c'era un'attrazione che si chiamava 'Le avventure spaventose di Biancaneve', e già dal nome non sembra qualcosa che possa piacere ad un bambino! Ne ero terrorizzata, decisi che non avrei mai più rivisto Biancaneve. Superai questa paura, credo, intorno ai sedici, diciassette anni."

Ricordiamo che Rachel Zegler nel 2023 debutterà nel DC Universe con Shazam: Fury of the Gods, sequel di Shazam!. Il remake di Biancaneve, che riporterà sul grande schermo in chiave live-action il primo Classico Animato della Disney, è invece atteso per il 2024.