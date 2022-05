Biancaneve, ecco le prime foto di Rachel Zegler nel live-action Disney!

Anche il live-action di Biancaneve sta prendendo forma: il rifacimento con attori in carne ed ossa del primo, storico Classico Disney datato 1937 e ispirato all'omonima fiaba popolare è ormai in fase avanzata di lavorazione, come dimostrano le foto leakate che, proprio in queste ore, ci permettono di darvi un primo sguardo.

Sguardo che si sofferma proprio sull'elemento più discusso del nuovo film Disney, vale a dire la sua protagonista: nei mesi scorsi Rachel Zegler ha dovuto reagire alle critiche che numerose avevano giudicato negativamente la scelta della star di West Side Story, ma solo pochi minuti fa abbiamo finalmente avuto modo di scoprire quale sarà il suo aspetto nei panni di una delle principesse più iconiche di sempre.

Nelle foto scattate sul set di Biancaneve Zegler ci appare dunque con indosso un costume che sembrerebbe una riproduzione pressoché identica di quello ammirato nel Classico del 1937, e lo stesso vale per l'acconciatura dei capelli: naturalmente si tratta di foto prive di alcun tipo di post-produzione, per cui bisognerà ovviamente aspettare le fonti ufficiali per un giudizio più completo.

Cosa ne dite? Vi convince la Biancaneve di Rachel Zegler? Diteci la vostra nei commenti! Nelle scorse settimane, intanto, Gal Gadot si è detta entusiasta della sua Grimilde.