Biancaneve, perché i Sette Nani non ci sono più? Ripercorriamo le decisioni di Disney

Non è un live-action Disney se non porta con sé la scia di polemiche a cui queste trasposizioni ci hanno abituato: Biancaneve è dunque pronto a prendere il posto de La Sirenetta come argomento di dibattito preferito degli spettatori, soprattutto dopo l'ufficializzazione della politica relativa ai personaggi dei Sette Nani.

Come le recenti foto dal set di Biancaneve ci hanno confermato, infatti, nel film con Rachel Zegler nei panni della protagonista i Sette Nani lasceranno il posto ad altrettante non meglio specificate creature magiche, che andranno quindi a sostituire i personaggi ammirati nel primo, storico Classico Disney.

Una scelta che ha fatto e farà ancora discutere, e che dovrebbe essere dovuta alle ben note politiche disneyane sull'inclusività: nonostante al momento non sia ancora arrivato alcun commento al riguardo da parte della produzione, è infatti facile immaginare che la decisione sia giunta in seguito ad alcune considerazioni sui problemi che la rappresentazione dei Sette Nani avrebbe potuto causare in tempi in cui si è decisamente più attenti alla raffigurazione delle minoranze rispetto agli anni '30 del secolo scorso.

Una via intrapresa ormai da un po' e che Disney continuerà presumibilmente a battere per i prossimi tempi: favorevoli? Contrari? Avreste optato per soluzioni diverse? Fatecelo sapere nei commenti!