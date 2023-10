Biancaneve, perché è stata scelta Rachel Zegler per il live action?

Se c'è una cosa che non si può negare è quanto Rachel Zegler abbia fatto parlare di sé per il nuovo live action di Biancaneve. Ma, al netto delle polemiche, perché è stata scelta lei per interpretare l'iconico ruolo?

Ormai sappiamo che quando si parla di Biancaneve con Rachel Zegler sono tutti pronti alla polemica, dato che diverse dichiarazioni dell'attrice hanno fatto discutere il pubblico. Anche se per molti le parole di Rachel Zegler su Biancaneve sono una strategia, resta il fatto che l'attrice è stata scelta per il ruolo, ma come?

Di sicuro la sua abilità canora ha giocato un ruolo cruciale per il regista, Marc Webb, e la produzione. Rachel Zegler ha infatti dimostrato di saper cantare benissimo in un altro remake, cioè il West Side Story di Steven Spielberg. E ci immaginiamo che avrà uno spazio decisamente ampio a livello canoro per questo remake live-action di Biancaneve.

Ci sono poi le parole del regista stesso. Marc Webb aveva commentato che Rachel Zegler si era dimostrata forte, intelligente e ottimista sul ruolo e che le sue abilità canore erano soltanto la punta dell'iceberg dei suoi talenti.

C'era poi la storia curiosa del fatto che Rachel Zegler non era a conoscenza che stesse facendo l'audizione per Biancaneve. Al provino infatti c'era solo scritto "Untitled Disney Project", cioè progetto Disney senza titolo. Soltanto dopo, durante un reading con Marc Webb, è venuto fuori che si trattava proprio di Biancaneve.

E secondo voi Rachel Zegler è stata la scelta giusta per Biancaneve? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo con l'attrice che stava per avere il ruolo di Biancaneve al posto di Rachel Zegler.