Biancaneve, perché Rachel Zegler è così dura col film originale? Per molti è una strategia

Come forse saprete, la protagonista del remake live-action Snow White Rachel Zegler è stata durissima contro il Classico Disney Biancaneve nelle scorse settimane, al punto che molti si sono convinti che sia tutta una strategia di marketing.

Nonostante i report più o meno fantasiosi, Biancaneve non è stato cancellato a causa delle tantissime polemiche suscitate online dalle dichiarazioni della sua protagonista - che, tra le altre cose, ha definito il primo Classico Animato della Disney Biancaneve e i sette nani 'una storia di stalking' - e molti commentatori del settore stanno iniziando a vedere uno schema molto preciso dietro quella che potrebbe essere una vera e propria strategia di marketing: similmente a quanto accaduto in passato con Captain Marvel, quando la star Brie Larson attirò su di sé tutte l'odio anti-femminista del web, per molti le dichiarazioni di Rachel Zegler sembrano pensate a posta per stuzzicare i detrattori della cultura woke. Nonostante tutto l'odio ricevuto online, alla fine Captain Marvel ottenne un successo clamoroso al box office e superò il miliardo di dollari a livello globale, e probabilmente anche se una parte del pubblico (più anziano) deciderà di boicottare Biancaneve, il nuovo pubblico risponderà presente: come si dice, una cattiva pubblicità è sempre pubblicità.

A tal proposito, un nuovo rapporto di Forbes suggerisce che Biancaneve dovrà incassare circa 336,4 milioni di dollari per andare in profitto – non una cifra esorbitante, se si pensa alla popolarità del Classico originale. Ma il remake live-action de La Sirenetta è andato a malapena in pareggio e alcuni temono che le dichiarazioni di Rachel Zegler possano danneggiare il film, invece che spingerlo di fronte alle nuove generazioni.

Per scoprire quale delle due correnti di pensiero avrà ragione, bisognerà aspettare ancora qualche mese: nello specifico, scoprite quando uscirà il remake live-action di Biancaneve.