Biancaneve, il merchandising ci svela l'aspetto di Rachel Zegler nel live-action

Il nuovo film di Biancaneve ha già ricevuto una dose di attacchi sui social mettendolo, suo malgrado al centro di polemiche riguardanti le scelte politiche del nuovo corso della Disney. Intanto, a mesi di distanza dall’uscita, i primi leak riguardanti il merchandise ci danno un’idea dell’aspetto della protagonista.

Dopo aver riportato le parole di David Hand, critico a proposito del nuovo film di Biancaneve, torniamo a occuparci della nuova trasposizione del classico Disney per mostrarvi le prime immagini del merchandise legato alla protagonista e all’antagonista del film della Casa di Topolino.

Il già eccessivamente criticato remake di Marc Webb, ha infatti già visto la nascita dei primi giocattoli legati al marchio, e, in particolare, delle bambole che rappresentano i personaggi interpretati da Rachel Zegler e Gal Gadot.

Le foto delle action figures non sono ufficiali e quindi l’intera questione è ancora da prendere con le pinze, ma, intanto, possiamo cercare di farci un’idea dell’aspetto delle due attrici nel live action. Per quanto riguarda l’immagine dedicata alla protagonista di Wonder Woman, in particolare, sembrano esserci parecchi dubbi e la scarsa qualità dell’immagine, così come il fatto che sia tagliata senza lasciare troppi particolari in vista, non aiuta a dirimere i dubbi.

In attesa di capire se le foto mostrano effettivamente i prodotti dedicati al nuovo film e, soprattutto, se la Disney prenderà delle decisioni estreme dopo le tantissime critiche che la trasposizione del classico sta attirando, vi lasciamo alle parole di Rachel Zegler a proposito dei cambiamenti necessari in Biancaneve.