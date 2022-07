Biancaneve, Martin Klebba sarà Brontolo nel live-action Disney!

Continua a prender forma il live-action di Biancaneve, il film con cui Disney punta a far rivivere il leggendario titolo d'animazione che nel lontano 1937 diede inizio all'epopea dei Classici: mentre già conosciamo i volti della protagonista e di Grimilde, rispettivamente interpretate da Rachel Zegler e Gal Gadot, ora è dunque il turno dei Nani.

Qualche tempo dopo l'uscita delle prime foto di Rachel Zegler nei panni di Biancaneve, dunque, ecco arrivare l'annuncio del casting di uno dei volti più attesi di questo live-action: stiamo parlando di Brontolo, probabilmente il più riconoscibile tra i Sette Nani che da sempre accompagnano nel nostro immaginario la principessa dai capelli color dell'ebano.

Sarà dunque Martin Klebba a dar volto al Grumpy che vedremo per la prima volta in carne ed ossa sul grande schermo: si tratta di un nome sicuramente conosciuto ai più, con in curriculum un gran numero di partecipazioni a film di successo ma noto soprattutto per il ruolo di Marty, membro della ciurma di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, e per quello di Randall, l'aiutante dell'Inserviente che in Scrubs tormenta JD a colpi di arti marziali.

Cosa ne dite? Vi sembra la scelta giusta per un ruolo iconico come quello di Brontolo? Diteci la vostra nei commenti! Gal Gadot, intanto, è sembrata decisamente entusiasta di poter interpretare Grimilde.