Biancaneve, il live-action rinviato al 2025! Ma nella prima foto i Nani ci sono davvero

Nella classifica dei live-action Disney a più alto tasso di polemica pre-release, Biancaneve se la batte senza alcun dubbio con La Sirenetta, riuscendo forse anche ad effettuare il sorpasso: il film con Rachel Zegler sta facendo parlare di sé da tempo... E stando alle ultime novità potrebbe continuare a farlo per un bel po'.

Nei giorni successivi agli ottimi risultati dei primi screening di Biancaneve, infatti, Disney ha annunciato il rinvio del film che vedrà la star di West Side Story vestire i panni della più iconica delle principesse Disney: stando a quanto leggiamo, il live-action di Biancaneve dovrebbe infatti vedere la luce non più durante il prossimo anno, ma nel 2025.

Un anno di rinvio, dunque, per quello che si preannuncia come un film capace di scatenare non poche polemiche... Ma anche, forse, di evitarne una. Nella prima foto ufficiale pubblicata in concomitanza con l'annuncio del rinvio, infatti, vediamo come in luogo delle non meglio precisate creature magiche annunciate in precedenza ci siano quelli che hanno tutta l'aria di essere effettivamente i tanto amati Sette Nani, ovviamente insieme alla protagonista interpretata da Rachel Zegler. Cosa ve ne pare? Questa foto vi rende più ottimisti sulla riuscita del film? Diteci la vostra nei commenti!