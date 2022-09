Biancaneve, il live-action con Rachel Zegler ha una finestra di uscita

Lo scorso Maggio sono arrivate le prime foto del live-action di Biancaneve, in cui abbiamo ammirato Rachel Zegler nei panni della principessa Disney. Adesso, dopo qualche mese e un po' di polemiche, viene annunciato che il film arriverà sui nostri schermi nel 2024!

La notizia è stata data durante il panel alla Disney's D23 Expo, nel corso del quale le due protagoniste del remake, Gal Gadot e Rachel Zegler, hanno parlato. Le attrici hanno rivelato l'emozione che hanno provato nel girare il film, una pellicola a cui il regista Marc Webb terrebbe molto, poiché per lui è molto importante "creare una principessa eroica per sua figlia".

Come molti ricorderanno, nel film tratto dal classico del 1937, Gadot interpreta la Regina Grimilde, scelta molto discussa insieme a quella di Zegler come protagonista. Ma l'attrice si è detta entusiasta del ruolo nonostante le critiche. "Da dove inizio? Prima di tutto, per me, è stato molto differente da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima", ha raccontato Gadot al panel. "Sono abituata a interpretare l'altra parte rispetto a dove dovrebbe essere il cuore. Entrare nella prima e più iconica cattiva di [questo] mondo ed essere nei suoi panni e mettersi sotto la sua pelle è stato così bello. Mi è piaciuto così tanto".

Anche Zegler si è detta entusiasta del ruolo. "Questo è il sogno più grande che potrei immaginare per me stessa" ha rivelato infatti l'attrice nel corso del panel, dove ha chiarito che le storie come quella della Biancaneve di Webb sono importanti perché dimostrano che nelle narrazioni Disney i personaggi femminili possono essere sia principesse sia eroine. Per vedere come il regista abbia interpretato questo concetto non ci resta che attendere il 2024.