Biancaneve, il live-action Disney di Marc Webb trova la sua protagonista!

Tra i numerosi numerosi live-action in sviluppo presso la Disney non poteva ovviamente mancare Biancaneve e i sette nani, remake della storica pellicola del 1938 affidato alla regia di Marc Webb che dopo mesi di casting ha ora trovato la sua protagonista.

Come riportato da Deadline e confermato tramite una dichiarazione dallo stesso regista, a vestire i panni della prima Principessa Disney sarà Rachel Zegler, attrice e cantante americana che il prossimo dicembre potrà essere vista nelle sale come protagonista dell'atteso West Side Story di Steven Spielberg. In questo periodo, inoltre, la Zegler sta partecipando alle riprese del film DC Shazam!: Fury of the Gods.

"La straordinaria abilità vocale di di Rachel è solo una delle sue tante doti. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney", ha dichiarato Webb.

Stando al sito, il live-action di Biancaneve entrerà in produzione nel corso del 2022 con il compito di ampliare la storia del classico animato del 1938. Benji Pansek e Justin Paul, duo che ha lavorato a La La Land e The Greatest Showman, hanno già preparato delle canzoni originali che a quanto pare hanno lasciato i dirigenti della compagnia entusiasti.

Attualmente il film non ha ancora una data di uscita. Cosa ne pensate del progetto? Fatecelo sapere nei commenti.