Biancaneve, Jenna Ortega ha sostituito Rachel Zegler? Tutto sull'ultimo rumor

Jenna Ortega ha sostituito Rachel Zegler in Biancaneve? Il contestato remake live-action della Disney è ancora nell'occhio del ciclone dei media e nuovi rumor sputano quasi su base quotidiana, ma cosa c'è di vero?

Sostanzialmente, e riassumendo in una sola parola, nulla: Jenna Ortega non ha sostituito Rachel Zegler in Biancaneve della Disney, e ovviamente i rumor che potete trovare online in queste ore non sono neppure indiscrezioni, ma semplici fake news.

Qualsiasi portale o sedicente insider e/o scooper che sostenga il contrario non è da prendere in considerazione, e per un semplicissimo motivo: le riprese di Biancaneve sono concluse da diverso tempo, con i lavori che hanno avuto luogo ai Pinewood Studios tra marzo e luglio 2022, e con la data d'uscita di Biancaneve prevista per marzo 2024 è semplicemente impossibile attuare un simile recasting. Per non parlare del fatto che la notizia sarebbe così clamorosa che tutti i principali quotidiani di Hollywood la riporterebbero immediatamente, senza lasciare oneri ed onori ai cosiddetti leaker.

Questa fake news emerge dopo che precedenti 'rapporti' avevano paventato una possibile cancellazione di Biancaneve, altra invenzione totale. Ma perché il remake live-action Disney è così bersagliato dalle fake news? La risposta sta nell'odio che la star protagonista Rachel Zegler sta attirando su di sé a causa di numerose dichiarazioni poco eleganti nei confronti dell'originale Biancaneve, uno dei film più amati di tutti i tempi: ma augurarsi la cancellazione del film o la sostituzione della protagonista non equivale a trasformare quel desiderio in realtà.

Biancaneve è attualmente previsto per il 22 marzo 2024.