Biancaneve, è giallo: per la Disney la foto leak è assolutamente fake, ma il Mail insiste

Nel pomeriggio è trapelata online quella che sembrava essere una nuova foto dal set del remake live-action di Biancaneve, ma in questi minuti la stessa Disney è intervenuta tramite un proprio rappresentante per bollare lo scatto come 'fake'.

Con quella che si pensava essere una controfigura di Rachel Zegler negli abiti di Biancaneve e i Sette Nani allineati al suo fianco, la foto è stata pubblicata in esclusiva dal Daily Mail ma ha immediatamente attirato la contestazione da parte dei fan, specialmente per la rappresentazione dei Sette Nani. Ora un rappresentante della Disney ha parlato con il Daily Beast, dove si può leggere: "Le foto sono assolutamente fake e non hanno niente a che fare con la nostra produzione, abbiamo contattato il Daily Mail per chiedere di rettificare."

Tuttavia, l'articolo originale del Mail è stato effettivamente modificato...ma solo per fare chiarezza sull'identità dell'attrice che indossa i panni di Biancaneve: "Questo articolo è stato modificato dalla pubblicazione iniziale per identificare correttamente l'attrice che interpreta Biancaneve come una comparsa che ha sostituito la protagonista Rachel Zegler: si tratta di Andrew Burnap" si legge nel pezzo, che sostanzialmente non accontenta la richiesta della Disney e anzi insiste ad identificare la foto leak come appartenente al remake live-action della Casa di Topolino.

Chi la spunterà tra le due parti? Staremo a vedere. Nel frattempo, per un po' di notizie ufficiali su Biancaneve ecco che cosa ha detto Gal Gadot sul ruolo della Regina Cattiva.