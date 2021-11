Biancaneve, Gal Gadot sarà la Regina Grimilde nel live action Disney

Gal Gadot abbandonerà momentaneamente il lazo di Wonder Woman per accaparrarsi la corona malvagia del reame. La star di Red Notice interpreterà la Regina Cattiva Grimilde nell'adattamento live action firmato Disney di Biancaneve e i sette nani. Deadline riporta che l'attrice è alle battute finali delle trattative.

Gadot affiancherà Rachel Zegler che interpreterà la protagonista. Pare che Disney da tempo volesse ingaggiare Gal Gadot in un ruolo 'da cattiva' e che la stessa attrice bramasse un personaggio simile a quelli di Angelina Jolie in Maleficent e Cate Blanchett in Cenerentola.



Basato sulla celeberrima storia dei fratelli Grimm, Biancaneve e i sette nani è il primo Classico animato della Disney e venne presentato la prima volta nel 1937. Lo scorso giugno è stato annunciato ufficialmente che Rachel Zegler sarà Biancaneve e che il film verrà diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man), con Marc Platt alla produzione.



Le riprese dovrebbero iniziare nel 2022, e il film si aggiungerà alla già nutrita lista di live action Disney come Aladdin, Il Re Leone e La sirenetta (attualmente in produzione).



"Ci è stata data un'incredibile opportunità di scoprire cosa volevamo essere come team live action. Ci è stata data molta libertà per pensare a cosa fosse. Abbiamo pensato che se Iron Man, Thor, Captain America, sono i supereroi Marvel, allora Alice, Cenerentola, Mowgli e Belle sono i nostri supereroi e Crudelia e Malefica sono i nostri supercriminali" disse nel 2017 Sean Bailey, presidente Disney.



