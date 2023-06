Biancaneve, Gal Gadot:'C'era qualcosa di delizioso nel ruolo della Regina Cattiva'

Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche del remake live action La sirenetta, Disney si sta concentrando sul proprio capitolo ispirato ad uno dei propri Classici animati, Biancaneve e i sette nani. Nel ruolo della Regina Cattiva è stata scelta Gal Gadot, che ha approfondito la propria esperienza sul set del film.

Intervistata da Vogue UK, Gadot ha dichiarato:"Non ho una tipologia di personaggio preferito. Penso che sia stato molto divertente interpretare la Regina Cattiva. C'era qualcosa di così delizioso in quel ruolo perché è una fiaba. È il primo cattivo Disney. E poiché è un musical, ho potuto accrescere la mia performance e renderla molto più drammatica e molto più animata, ed era semplicemente delizioso. Mi è piaciuto, e ho cambiato la mia voce, ho fatto tutte queste cose diverse. Ed è stato semplicemente super divertente, e non vedo l'ora di guardarlo. Non vedo l'ora di vedere com'è".



Nel ruolo di Biancaneve ci sarà Rachel Zegler, nota per la sua partecipazione a West Side Story. Il regista Marc Webb ha parlato delle incredibili qualità di Zegler:"Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono sono l'inizio dei suoi talenti. La sua forza, la sua intelligenza e il suo ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney".



Anche Greta Gerwig si è occupata della sceneggiatura di Biancaneve insieme a Erin Cressida Wilson. In alcune recenti interviste, Rachel Zegler ha confessato il terrore per Biancaneve e un ruolo così iconico.