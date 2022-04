Biancaneve, Gal Gadot entusiasta: 'Mi piace un sacco, dovrò cantare e ballare'

Per Biancaneve Gal Gadot dovrà abbandonare almeno momentaneamente i panni dell'eroina senza macchia e senza paura per vestire quelli della spietata villain: la star di Wonder Woman sarà infatti Grimilde nel nuovo live-action Disney, ma l'idea di abbandonare per un po' la retta via sembra non dispiacere all'attrice.

Scongiurato l'incendio sul set di Biancaneve che qualche mese fa mise a rischio gli addetti ai lavori, la produzione del film Disney è infatti proseguita senza intoppi, con Gal Gadot che nella sua ultima uscita si è detta entusiasta di poter ballare e cantare nei panni di una delle più famose antagoniste della storia del cinema.

"Mi piace un sacco! È divertente, posso fare qualcosa di diverso. Dovrò cantare, ballare e interpretare una villain, che è qualcosa che non mi è mai capitato di fare prima. Ed è la prima vera villain Disney di sempre. Adoro lavorare con la gente coinvolta, con Marc Webb e Marc Platt e, ovviamente, con Rachel Zegler. È una bellissima esperienza e mi sta piacendo davvero, poi la Regina Cattiva è cattiva davvero, quindi sarà davvero interessante" sono state le parole di Gal Gadot.

Cosa ne pensate? Credete che la star di Red Notice possa rivelarsi effettivamente la scelta giusta per il ruolo della regina Grimilde? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Rachel Zegler ha risposto alle critiche per il suo casting in Biancaneve.