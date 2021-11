Biancaneve, Gal Gadot condivide le fanart crossover tra la Regina Cattiva e Wonder Woman

Gal Gadot vestirà i panni della Regina Cattiva nel prossimo adattamento live-action della disney Biancaneve e i sette nani. L’attrice è meglio conosciuta per il suo ruolo di Wonder Woman ma i fan non vedono l’ora di vederla vestire i panni dell'antagonista nel film diretto da Marc Webb e lei stessa sembra molto entusiasta.

All’inizio di questo mese è stato rivelato che Gadot interpreterà la Regina Cattiva in Biancaneve al fianco di Rachel Zegler e ora l’attrice ha condiviso su Instagram alcune fan art che presentano diversi crossover tra Wonder Woman e la Regina Cattiva davvero imperdibili.

"Grazie per tutte queste fantastiche opere d'arte. Non vedo l'ora di dare vita a questo affascinante personaggio", ha scritto Gadot nel post che potete vedere in calce alla notizia.



"C'è così tanto che non posso condividere con te che risponderà effettivamente a questa domanda", ha risposto Gadot quando Variety ha chiesto cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo della Regina Cattiva. "L'interpretazione di questa storia è così diversa, deliziosa e piena di gioia. Sono molto, molto emozionata. Vorrei poter condividere di più".



Per quanto riguarda Wonder Woman, è stato confermato che Gadot tornerà per un terzo film diretto da Patty Jenkins. L’attrice al momento può essere vista nella commedia Netflix Red Notice di cui potete leggere la nostra recensione.