Biancaneve, il figlio del regista del Classico contro il remake: 'Disney non approverebbe'

Rachel Zegler ha bollato le polemiche sul live-action di Biancaneve come "discorsi senza senso", ma non tutti sono d'accordo: tra i detrattori figura anche David Hand, un ex designer di Mouse House che (guarda caso) è anche il figlio del regista di Biancaneve e i sette - ci riferiamo al film d'animazione del 1937.

“È un progetto completamente diverso" ha dichiarato l'anziano, 91 anni appena compiuti. "Personalmente, non sono d'accordo nella maniera più assoluta. So per certo che anche mio padre, così come Walt, non sarebbe stato affatto d'accordo".

Ha poi ribadito: "No, questo progetto non mi piace proprio per nulla. [La Disney] tenta di realizzare qualcosa di nuovo a partire da un enorme successo. I loro ideali sono così radicalizzati, ora. Cambiano le storie, cambiano il processo di creazione dei personaggi... Insomma, stanno 'resuscitando' moltissime opere passate e io non provo interesse per nulla di tutto ciò. Anzi, trovo offensivo il modo in cui trattano i film classici: non c'è rispetto né per il lavoro della Disney né per quello di mio padre. Probabilmente, lui e Walt si rivolterebbero nella tomba".

Eppure, non sono mancate le opinioni opposte: in molti considerano le parole di Hand come le farneticazioni di un vecchio, mentre Halle Bailey ha difeso Rachel Zegler di Biancaneve da tutti i commenti degli hater. La questione rimane aperta e probabilmente soltanto la visione del film riuscirà a decretare una volta per tutte la qualità del progetto.

