Biancaneve, i fan preferiscono la Demi Lovato di Halloween a Rachel Zegler

Il rinvio del live-action di Biancaneve suggerisce un cambio di rotta? Basti pensare alle critiche per l'attrice protagonista (Rachel Zegler); al riguardo, Demi Lovato ha pubblicato delle foto in cui è travestita dalla principessa Disney, e gli utenti, stando ai commenti, non potrebbero sperare in un'interpretazione migliore!

Disney esaudirà il desiderio degli appassionati? Difficile a dirsi. A essere certo, invece, è come la cantante di Confident, Heart Attack e Cool for the Summer abbia stimolato l'immaginazione dei propri followers. "Il mio periodo preferito dell'anno" scrive come descrizione del post, "buon Halloween!", per poi aggiungere le emoji di un fantasma e di una zucca intagliata.

Il vestito che indossa rimanda alla celebre pellicola del 1937, anche se lei, contrariamente al personaggio basato sulla fiaba dei fratelli Grimm, mostra una scollatura ben più pronunciata... A rappresentare la mela è invece il borsellino che stringe tra le mani, rosso e rotondo. Sotto il carosello di immagini, commenti come "Avresti potuto essere la nuova Biancaneve", "Dovresti essere la principessa del live-action" e "Hanno scelto l'attrice sbagliata per il film" sono davvero frequenti.

Lovato – che vanta oltre 150 milioni di follower su Instagram – ha già recitato in tre film (Jonas Brothers: The 3D Concert Experience, Zoolander 2, Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga) e svariate serie TV, tra cui ricordiamo Prison Break, Grey's Anatomy e Glee; senza contare la sua attività di doppiatrice. Inoltre, Demi Lovato debutterà alla regia col documentario Child Star, in arrivo su Hulu.

E voi cosa ne pensate? La cantante sarebbe un'ottima Biancaneve, oppure Rachel Zegler è più indicata per il ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!