Biancaneve, Dylan Postl attacca Peter Dinklage: 'Se non ci sono i 7 nani è colpa tua'

Il nuovo adattamento di Biancaneve sta sollevando una marea di polemiche per la scelta della Disney di far interpretare la protagonista a un attrice latina e ancora di più per la decisione di reimmaginare i sette nani. Anche l’ex wrestler Dylan Postl ha voluto dire la sua prendendosela con Peter Dinklage a causa di alcune vecchie dichiarazioni.

Dopo le parole di Rachel Zegler a proposito della necessità di modernizzare Biancaneve, dobbiamo riportare un parere che va in direzione contraria e che, almeno in questo caso, non può essere tacciato di scarsa sensibilità nei confronti del tema trattato.

A lamentarsi della nuova direzione presa dalla trasposizione della celebre fiaba è infatti l’ex wrestler Dylan Postl, meglio conosciuto come Hornswoggle, che, in un’intervista al Piers Morgan Uncensored si è lamentato della cosa dando la colpa all’attore di Game of Thrones per alcune dichiarazioni in cui l’interprete di Tyrion Lannister si congratulava con la Disney per la scelta di un’attrice latina ma lamentava la presenza della storia dei nani, che considerava degradante per come venisse ancora presentata.

Il wrestler non ha risparmiato parole dure nei confronti di Dinklage: “Ci sono attori, attori nani, che sognano di poter essere in un film di una grande casa come questo remake Disney, e che ora, a causa di Peter Dinklage e di quello che ha detto l’anno scorso, non ne avranno la possibilità, in favore del progresso. Non è giusto, perché non ci sono ruoli fatti per attori della mia statura. Non posso cercare di avere i ruoli di Harrison Ford o di George Clooney, perché non sono per me. Questi ruoli da nani sono per le persone con la mia statura e ora non ci sono più. Non penso sia giusto, e penso anche agli stuntman”.

Quindi ha concluso: “Tutti quei nani si sono presi cura di Biancaneve. Non erano quei mostri delle caverne di cui la gente parla. Avevano tutti e sette diverse caratteristiche per sette diversi attori della mia comunità”.

Una polemica che non accenna a placarsi, dunque, e in attesa di capire come evolverà la questione, vi lasciamo alle parole di Megyn Kelly che se la prende a sua volta con Dinklage per la questione Biancaneve.