Biancaneve, il controverso remake con Rachel Zegler è stato cancellato da Disney?

Il controverso remake live action di Biancaneve con protagonista Rachel Zegler è stato cancellato dalla Disney? Un nuovo rumor online ha messo fan e detrattori di fronte a questa clamorosa eventualità, ma cosa c'è di vero?

Qualche aggiornamento da fare sull'uscita del remake c'è davvero, ma partiamo subito col mettere in chiaro che no, ovviamente Biancaneve non è stato cancellato dalla Disney: il rumor online, diventato virale in queste ore, è partito ingenuamente da una nuova pubblicazione di MouseTrap News, un noto sito-parodia del mondo Disney (simile al nostro Lercio) che col suo solito stile irriverente ha postato la 'notizia' che, alla luce delle proteste dei fan, Disney ha cancellato Biancaneve. Si trattava chiaramente di una boutade senza assolutamente nulla di vero, ma ignari della natura del sito MouseTrap News (o semplicemente pronti a conquistare qualche facile click, direbbero i più maliziosi) migliaia di persone si sono riversate su X e TikTok per dichiarare la vittoria nella loro guerra contro l'odiato remake di Biancaneve.

Dunque, lo ribadiamo a scanso di equivoci un'ultima, no: Biancaneve non è stato cancellato dalla Disney. Tuttavia, come anticipato all'inizio del paragrafo precedente, ci sono importanti aggiornamenti sulla sua data d'uscita.

Come segnalato nell'ultimo appuntamento della newsletter di Matt Belloni per Puck News, infatti, molto probabilmente Biancaneve perderà la data di uscita del 22 marzo 2024, e "quasi certamente sarà rinviato ad un altro periodo dell'anno". Questa mossa, se confermata, arriverebbe in risposta alla decisione di Warner Bros. di rinviare Dune: Parte 2 dal 3 novembre 2023 al 15 marzo 2024 a causa degli scioperi in corso di scrittori e attori: chiaramente, anche se rivolti a pubblici molto diversi (ma Barbie e Oppenheimer hanno dimostrato che due film agli antipodi possono non solo convivere ma anche dominare insieme il box office) Disney non avrebbe alcun interesse a lanciare Biancaneve a ridosso di Dune, specialmente perché il mese di marzo 2024 sta diventando affollatissimo in termini di uscite.

Vi terremo aggiornati.