Biancaneve e Il Cacciatore, ecco l'inaspettato errore presente nella pellicola!

Se ne il Trono di Spade la colpa è stata di un bicchiere di caffè di Starbucks in Biancaneve e Il Cacciatore la responsabilità può essere addossata a qualcosa di un pò più imprevedibile. Gli anacronismi involontari al cinema sono all'ordine del giorno ed è toccato anche a questa pellicola.

A differenza dei notevoli anacronismi presentati ne Il Gladiatore che ne hanno messo in dubbio anche l'esattezza storica, in un film fantasy un "errore" di questo tipo può essere definito plausibile anche se parliamo comunque di un mondo dove la tecnologia sembra non esistere. La scena in questione però è stata comunque frutto di un errore non causato dal regista o dalla troupe ma da qualcosa di più grande di loro e che difficilmente poteva essere previsto su due piedi.

Il giorno dopo il funerale di Gus, Biancaneve, il Boscaiolo e William si avviano a superare il ponte che gli darà modo di scavalcare il fiume. Dopo la scena viene inquadrato per qualche secondo il cielo e da lì si nota perfettamente il passaggio di due aerei e delle rispettive scie, nonostante ciò avvenga per pochissimi secondi. Un anacronismo involontario di questo tipo non è la prima volta che capita al cinema. Questione differente riguarda invece quelli che sono conseguenza di poca cura nella scenografia e negli oggetti di scena.

