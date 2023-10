Biancaneve, arriva il remake conservatore di destra che sfida Rachel Zegler: il trailer

La telenovela del remake di Biancaneve woke con Rachel Zegler si fa ancora più incandescente con l'annuncio del remake di Biancaneve di destra e conservatore, interpretato dalla controversa YouTuber Brett Cooper.

L'annuncio ufficiale - con tanto di teaser trailer di Biancaneve già disponibile, lo trovate nel post in calce all'articolo - è arrivato dalla società di media conservatrice The Daily Wire, che ha annunciato il progetto reazione al prossimo remake live-action della Disney, che ha attirato su di sé tantissime controversie a causa delle dichiarazioni della protagonista Rachel Zegler.

Intitolato ufficialmente Biancaneve e la regina cattiva, il film vede protagonista la YouTuber Brett Cooper nei panni della principessa e avrà una storia basata sulla fiaba originale dei fratelli Grimm, che ora è di pubblico dominio. "È una storia su una principessa e un principe, sulla bellezza e la vanità, sull'amore e il suo potere di elevarci dalla morte alla vita", ha detto il co-fondatore del Daily Wire Jeremy Boreing. “È la nostra versione di una fiaba molto antica.” L'annuncio è arrivato in occasione del lancio di Bentkey, il nuovo marchio di intrattenimento per bambini di Daily Wire che cerca di sfidare Disney+ in un momento in cui i fan più conservatori della Disney si dicono frustrati dalla nuova direzione 'woke' presa dallo studio. "La Disney ha 100 anni di storia alle spalle, noi speriamo col tempo di poter diventare quello che loro erano una volta: un piccolo studio con grandi idee e il coraggio di inseguirle... Anche se la Disney usa ancora il nome di Walt, hanno quasi totalmente abbandonato la sua eredità…”.

Se pensavate che l'onda di polemiche sul remake di Biancaneve era destinata a passare, vi sbagliavate di grosso.