Biancaneve, arriva il restauro in 4K in attesa del live-action

Certi amori non finiscono mai, certi classici non stancano mai. È il caso di Biancaneve e i sette nani, il film animato Disney del 1937 che ha letteralmente scritto una pagina della storia del cinema, influenzando intere generazioni e contribuendo in maniera preponderante alla definizione di un intero genere cinematografico.

Il celeberrimo adattamento della fiaba dei fratelli Grimm, premiato nel ’38 dall’Academy Motion Pictures Arts and Sciences con l’Oscar onorario a Walt Disney, continua ad essere considerato uno dei capisaldi dell’intera Hollywood, facendo parlare di sé ancora a distanza di decenni.

L’uscita del discusso live-action di Biancaneve con protagonista Rachel Zegler, che sin dal suo annuncio ha polarizzato discussioni e critiche del pubblico mondiale, è ancora lontana. Nel frattempo, tuttavia, per ingannare l’attesa, il grande classico arriverà sulla piattaforma Disney+ con un nuovo restauro in 4K, disponibile in streaming a partire dal 16 ottobre.

L’iniziativa, promossa per celebrare il 100esimo anniversario della Walt Disney Company, “è stata sia un onore che una sfida”, dichiara colmo d’orgoglio il regista Eric Goldberg (Pocahontas, Fantasia 2000), che insieme a Mike Giaimo (autore del dittico di Frozen) ha curato il restauro.

“Sentivamo di avere un debito con la storia per farlo sembrare il più bello e fedele possibile ai colori originali”, ammettono i due animatori, i quali certamente avvertono sulle loro spalle il peso, per nulla indifferente, di perfezionare graficamente una pietra miliare del cinema di tutti i tempi. Il restauro è stato intrapreso dal team di preservazione dei Walt Disney Studios, in stretta collaborazione con i Walt Disney Animation Studios, in grado già di realizzare un analogo operato con Cenerentola, altro immenso cult del 1950.

Cercando di dimenticare per un attimo le polemiche riguardo le strategie di Rachel Zegler verso la sua Biancaneve, siamo certi che milioni di bambini (e non) avranno modo di (ri)scoprire il capolavoro generazionale, ammirandolo con quegli sguardi sognanti che soltanto la Disney è in grado di suscitare.