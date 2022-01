Biancaneve, Andrew Burnap si unisce al cast: quale personaggio interpreterà?

Abbiamo recentemente visto il logo di Biancaneve, nuovo live-action della Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot. Il film sarà diretto da Marc Webb, e adesso scopriamo che il vincitore del Tony Andrew Burnap si unirà a loro.

Rachel Zegler interpreterà Biancaneve, mentre Gal Gadot sarà la Regina Grimilde. Burnap invece non interpreterà né il principe né il cacciatore, ma un personaggio totalmente nuovo. Come sappiamo questa versione della favola sarà un po' diversa dal film Disney omonimo del 1938, a partire dalla partitura musicale. Infatti non verranno usate le classiche musiche classiche del film d'animazione, ma ci saranno dei brani originali creati dal duo di La La Land composto da Benj Pasek e Justin Paul. Ovviamente Burnap canterà.

L'attore è conosciuto soprattutto per la sua attività a teatro e per il Tony guadagnato l'anno scorso per il suo ruolo di Toby Darling in The Inheritance di Matthew Lopez. Al cinema, invece, è apparso in film indipendenti come Spare Room e The Chaperone, e presto lo vedremo al fianco di grandi attori come Andrew Garfield, Jared Leto e Anne Hathaway. Con il primo, infatti, reciterà nella serie Hulu Under the Banner of Heaven, mentre con la coppia Leto-Hathaway lavorerà in WeCrashed della Apple.

Quale personaggio credete che interpreterà Andrew Burnap?