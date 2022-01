Biancaneve e i 7 nani, Peter Dinklage contro il film Disney di Gal Gadot: Che c*zzo fate?!

A poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Cyrano, torniamo a parlare di Peter Dinklage per la sua inattesa posizione circa Biancaneve e i sette nani, il nuovo remake live-action della Disney interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot

L'attore, che si sta contendendo un posto nella lista dei migliori attori per gli Oscar 2022 grazie alla prova nel nuovo film di Joe Wright, ha parlato senza peli sulla lingua durante una recente ospitata al podcast WTF di Marc Maron: "Letteralmente, e senza offesa per nessuno, ma che cazzo state facendo? Sono rimasto un po' sorpreso quando si sono detti così orgogliosi nell'aver scelto un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Dovreste ricordarvi che state raccontando la storia di Biancaneve e i sette nani. Fate un passo indietro e guardate cosa state facendo. Non ha senso per me", ha dichiarato la star de Il trono di spade.

"Vuoi fare il progressista e ancora continui con questa fottuta storia di sette nani che vivono insieme in una grotta? Voglio dire, che cazzo stai facendo, amico?" Va notato che i nani in Biancaneve e i sette nani della Disney non vivono in realtà in una grotta: lavorano in una grotta, dalla quale estraggono gioielli, ma vivono in un cottage. Ma il punto, per Peter Dinklage, è un altro: “Sarebbe stato figo raccontare questa storia con uno spirito più progressista, incasinando di brutto il testo originale. Avrei apprezzato l'idea. Ma in questo caso, proprio non lo so."

il film sarà diretto da Marc Webb su una sceneggiatura co-scritta da Greta Gerwig.