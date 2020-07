Beyond Good & Evil: Netflix svela il live-action diretto dal regista di Detective Pikachu

Dopo la serie animata di Splinter Cell, Netflix produrrà un secondo adattamento di un vero cult del catalogo Ubisoft: il live-action di Beyond Good & Evil è infatti in via di sviluppo e a dirigerlo sarà Rob Letterman, regista di Detective Pikachu e Piccoli Brividi.

Beyond è ambientato nel 25° secolo su un pianeta minerario situato nell'angolo più remoto dello spazio e sotto incessante attacco alieno. I governanti militari che hanno promesso di difendere la popolazione sembrano però fare giocoforza con gli invasori. Quando tutto sembra perduto, un giovane fotoreporter di nome Jade viene reclutato per far parte di un movimento di resistenza sotterraneo ed è lì che inizia la nostra l'avventura.

Il videogame debuttò nel 2003 su PS2 ed Xbox e ben presto divenne uno dei titoli più controversi dell'annata: ottenne infatti una candidatura ai Game Developers Choice Awards come miglior videogioco dell'anno, nonostante il flop di vendite al lancio. Pian piano il pubblico scopre ed apprezza sempre più Beyond Good & Evil e, forte del tardivo, ma meritato successo, nel 2011 l'azienda sviluppatrice distribuisce anche una versione remastered in HD e nel 2017 arriva addirittura un capitolo prequel.

Le speranze di una trilogia videoludica sono state coltivate per anni dai fan della saga, sebbene un terzo capitolo non sia mai stato realizzato, ma la recente partnership tra Ubisoft e Netflix accende come mai i fari su due dei videogame più iconici dell'azienda: che siano in arrivo buone nuove per la next-gen?