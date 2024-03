Beyoncé, tutti i western che hanno ispirato il nuovo album Cowboy Carter

Beyoncé ci ha voluto svelare quali sono state le sue fonti di ispirazione per poter realizzare al meglio il suo ultimo album, Cowboy Carter, ammettendo di aver guardato tantissimi western durante la sua registrazione. Ecco i film in questione!

Da The Hateful Eight di Quentin Tarantino all’ultimo lavoro di Martin Scorsese (qui trovate la nostra recensione di Killers of the Flower Moon); da Five Fingers for Marsiglia a Space Cowboy, questi sono i film che hanno aiutato Beyoncé a creare il giusto mood per il suo album country: “Questo album ha richiesto più di 5 anni. È stato davvero fantastico avere il tempo e la grazia di potergli dedicare il mio tempo. Inizialmente avrei dovuto pubblicare Cowboy Carter prima di Renaissance, ma con la pandemia il mondo era troppo spaventato e triste. Volevamo ballare, meritavamo di ballare” ha dichiarato la cantante.

Secondo il comunicato stampa dell’artista: “Cowboy Carter è un prodotto esclusivo della star che spazia tra country e Blaxploitation, dai ‘Spaghetti western’ alla pura fantasia di Beyoncé che intreccia le sue esperienze personali onorando la storia afroamericana”. La cantante ha, infine, aggiunto: “La gioia di creare musica è che non ci sono regole. Più vedo il mondo evolversi, più sento la connessione profonda con le radici. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, i filtri e la programmazione digitale, ho voluto tornare ai veri strumenti. Ho lasciato alcune canzoni grezze e mi sono appoggiata al folk”.

