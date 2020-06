Beyoncé diventa Tempesta per Black Panther 2, ed è stupenda: la diva firma per la Disney?

Nel corso della giornata di ieri è emerso un rumor secondo il quale Beyoncé avrebbe contribuito a Black Panther 2, attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe e sequel del blockbuster pluri-nominato al premio Oscar diretto da Ryan Coogler.

Il reporter di Variety Matt Donnelly ha ufficialmente smentito la notizia su Twitter poche ore fa, ma ha aggiunto che probabilmente Beyoncé lavorerà davvero con la Disney prossimamente, scrivendo nel post che trovate in calce: "Nonostante l'eccitazione travolgente per questa prospettiva, le fonti mi dicono che non esiste un affare cinematografico in corso fra Disney e Beyonce, e lei non contribuirà alla colonna sonora di Black Panther2. Ma come orgogliosa fan della famiglia Disney, è probabile che lavorerà di nuovo con loro a un certo punto."

Insomma potrebbe essere una questione di quando e non di se, dato che la star ha ottenuto un grande successo l'estate scorsa con Il Re Leone, remake live-action nel quale ha recitato in qualità di protagonista del cast vocale, producendo anche la colonna sonora ufficiale. Tuttavia, l'"eccitazione travolgente" menzionata da Donnelly si è comunque diffusa in rete, e il noto artista Kevin Wada ha realizzato una sensazionale fan-art che immagina Beyoncé nei panni di Tempesta degli X-Men: nel caso in cui non lo sapeste, infatti, la celebre mutante è stata sposata con T'Challa nei fumetti Marvel, e adesso che la Disney possiede i diritti degli X-Men quella storyline potrebbe verificarsi un giorno sul grande schermo. Tempesta, vi ricordiamo, è stata già interpretata da Halle Berry e da Alexandra Shipp.

Per altri approfondimenti, secondo i rumor Black Panther 2 includerà anche Namor.