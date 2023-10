Beyonce sfida Taylor Swift e l'Era Tour: annunciato il film Renaissance World Tour

In seguito alla risposta incredibile da parte del pubblico per l'annuncio dell'uscita al cinema del film concerto di Taylor Swift Eras Tour, la superstar Beyonce ha rilanciato con la distribuzione nei cinema del film concerto Renaissance World Tour.

Come segnalato in esclusiva da Deadline, la data di uscita nelle sale del Beyoncé Renaissance World Tour è fissata per l'1 dicembre, vale a dire la cornice del fine settimana post Ringraziamento/Black Friday, che in genere rappresenta un weekend di stanca del box office dopo le festività e in attesa del Natale: da segnalare che in quei giorni, almeno negli Stati Uniti, 20th Century Studios distribuirà The Bikeriders, il film con Tom Hardy, Jodie Comer e Austin Butler diretto da Jeff Nichols, mentre la Lionsgate ha in programma il primo film americano di John Woo in 20 anni, Silent Night con Joel Kinnaman. Ma dopo che Taylor Swift ha causato un cambio di data per L'esorcista: Il credente, non sarà una sorpresa vedere questi titoli spostarsi sul calendario per via di Beyonce.

Secondo Deadline, questo proliferare di film concerto sono una mossa strategica delle grandi catene di cinema per rispondere alla mancanza di grandi titoli per la stagione in arrivo: a causa dello sciopero degli attori SAG, infatti, Warner Bros ha rinviato Dune: Parte 2 - perché il ricco cast composto da Zendaya, Timothee Chalamet, Florence Pugh e Austin Butler e tanti altri non avrebbe potuto promuovere il mega blockbuster di Denis Villeneuve - e questi film concerti evento potrebbero contribuire a portare nuovi incassi alla filiera. La cosa si denota dal fatto che AMC si è assicurata il film concerto di Taylor Swift per un accordo da capogiro che consentirà alla famiglia Swift una grossa fetta degli incassi dell'Eras Tour, che saranno divisi tra l'artista e la catena di cinema fino al 57%.

Al momento non è chiaro se il Beyoncé Renaissance World Tour arriverà anche in Italia, vi terremo aggiornati.