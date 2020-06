Beyoncé, la regina dell'R&B avrà una parte in Black Panther 2 della Marvel?

Dopo la collaborazione con il team di Kendrick Lamar per le musiche del primo Black Panther, la Marvel sarebbe più che intenzionata ad ampliare l'afflusso di musica hip hop e R&B anche per il sequel del film campione di incassi scritto e diretto nuovamente da Ryan Coogler. E il nome che spicca su tutti è presto detto...

A quanto pare la Disney avrebbe già compiuto un primo passo di avvicinamento per portare in Black Panther 2 nientemeno che Beyoncé, con quest'ultima che in realtà sarebbe stata presa in considerazione dallo studio anche per altri due progetti targati Disney. Secondo quanto riportato da una fonte del Sun, infatti, Queen Bey sarebbe in trattative per occuparsi delle canzoni del sequel di Coogler come parte di un accordo da 90 milioni di dollari con la Disney. L'accordo prevedrebbe la partecipazione della cantante anche in altri due progetti, probabilmente come voce per dei documentari naturalistici in stile Elephant.

Ricordiamo che l'indiscrezione non è stata confermata né dai portavoce di Beyoncé né da quelli della Disney, quindi in attesa di una conferma ufficiale è una notizia da prendere con le dovute cautele. Fatto sta che questo aumenterebbe notevolmente il livello di coolness della pellicola Marvel, dopo che già il primo capitolo includeva nomi di tutto rispetto come appunto Lamar, The Weeknd e SZA.

Beyoncé e la Disney hanno già alle spalle l'incredibile successo del remake de Il Re Leone, in cui la cantante aveva confezionato una canzone originale, Spirit, e prestato la propria voce a Nala.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Black Panther 2 arriverà nelle sale il 6 maggio 2022 (qui trovate il calendario aggiornato del MCU).