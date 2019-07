Beyonce, Kendrick Lamar, Jay-Z e Childish Gambino nella colonna sonora de Il Re Leone

Dopo l'annuncio di The Lion King: The Gift, nuovo album ispirato al nuovo film della Disney, la star Beyonce ha finalmente condiviso la tracklist dell'atteso progetto.

Era lecito aspettarsi grandi nomi per la colonna sonora del film diretto da Jon Favreau, e infatti nell'album, interamente prodotto da Beyonce, appariranno anche artisti di fama internazionale come Jay-Z (marito della pop-star), Kendrick Lamar, Childish Gambino (che nella versione originale dà la voce a Simba adulto) e poi ancora Pharrell Williams e Tierra Whack.

Nella colonna sonora appariranno anche artisti nigeriani come Wizkid, Eazi, Tiwa Savage, Tekno e Yemi Alade.

"Questa colonna sonora è una lettera d'amore per l'Africa e volevo assicurarmi di trovare i migliori talenti africani" ha rivelato Beyonce ad ABC News nel pubblicizzare l'album. "Ma non volevo semplicemente usare quei tipi di suoni, volevo reinterpretarli a modo mio. Partendo dallabatteria e arrivando fino ai canti, abbiamo preso questi incredibili suoni e li abbiamo mescolati con quelli dei produttori americani, abbiamo creato una sorta di ibrido genere nostro. Dà l'idea di poter apparire visivamente nella mente di chi ascolta. È come un paesaggio che diventa musica. Ma è più della semplice musica perché ogni canzone racconta la storia del film".



Qui sotto potete trovare la tracklist dell'album:





“Bigger” — Beyoncé “Find Your Way Back (Circle of Life)” — Beyoncé “Don’t Jealous Me” — Tekno, Yemi Alade, & Mr Eazi “Ja Are E” — Burna Boy “The Nile” — Beyoncé & Kendrick Lamar “Mood 4 Eva” — Beyoncé, JAY-Z, & Childish Gambino “Water” — Beyoncé, SALATIEL, & Pharrell Williams “Brown Skin Girl” — Beyoncé, Wizkid, SAINt JHN, & Blue Ivy Carter “Keys To The Kingdom” Mr Eazi & Tiwa Savage “Otherside” — Beyoncé “Already” — Beyoncé & Shatta wale “My Power” — Beyoncé, Moonchild Sanelly, Yemi Alade, Busiswa, & Tierra Whack “Scar” — 070 Shake & Jessie Reyez “Spirit” — Beyoncé

The Lion King: The Gift sarà disponibile dal 19 luglio, lo stesso giorno in cui il film Disney arriverà nelle sale americane. Da noi, Il Re Leone arriverà dal prossimo 21 agosto.

Noi lo abbiamo visto in anteprima, e liberi come non mai dal pericolo spoiler, vi rimandiamo alla nostra recensione de Il Re Leone e ad un'analisi critica sulla natura amanuense de Il Re Leone.