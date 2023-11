Beyonce, anche le Destiny's Child (ma non insieme) alla premiere del film!

Renaissance di Beyoncé ha debuttato a Hollywood, e, con grande sorpresa, le Destiny's Child hanno partecipato alla première del film-concerto... ma non insieme. Le ex-compagne di gruppo, infatti, hanno "brillato" individualmente nel corso della serata.

Ci riferiamo a Kelly Rowland, Michelle Williams, LaTavia Roberson e LeToya Luckett. Forse la decisione di rimanere separate non dipende da antipatie e tensioni sotterranee; al contrario, indica la semplice volontà di non illudere i fan riguardo una posisibile reunion. In compenso, Rowland e Williams hanno collaborato sul set di Beyoncé al Coachella del 2018.

Per chi non conoscesse le Destiny's Child, sono state un gruppo R&B statunitense che ha iniziato la propria attività discografica nel 1997, supportate dal produttore e manager Mathew Knowles. Ricordiamo gli album The Writing's on the Wall, Survivor, 8 Days of Christmas e Destiny Fullfilled; tra gli oltre 150 premi internazionali, invece, spiccano i tre Grammy Awards come miglior canzone ed esibizione R&B (Say My Name, Survivor).

Beyoncé ha rappresentato la voce principale dal 1990 al 2006, nel 2013 e nel 2018, ma è soltanto nel 1996 che le Girl's Tyme prendono il nome di Destiny's Child. Seguirono Rowland e Williams, che entrò nel gruppo dieci anni dopo, nel 2000. L'ultima esibizione coincide col febbraio 2006, in occasione del concerto benefico al Fashion Rock di New York. Un mese dopo il gruppo viene onorato con una stella sull'Hollywood Walf of Fame.

La pellicola Renaissance debutterà in Italia il 21 dicembre 2023. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: il film di Beyoncé può concorrere per gli Oscar?