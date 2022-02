Beyoncé candidata per la prima volta agli Oscar: la sua Be Alive sarà la miglior canzone?

Per la prima volta nella sua carriera Beyoncé ha ottenuto una nomination agli Oscar. Il suo brano Be Alive, parte della colonna sonora di King Richard è stata infatti candidata come miglior canzone originale.

La cantautrice dovrà però vedersela con l'apprezzatissimo No Time To Die di Billie Eilish, brano dell'ultimo capitolo di James Bond, Dos Oruguitas di Lin-Manuel Miranda da Encanto, Down To Joy di Van Morrison per Belfast nonchè Somehow You Do di Diane Warren per Four Good Days.

Le nomination agli Oscar 2022 sono state annunciate solo poche ore fa, ma il web è già invaso di post a supporto della vincitrice di ben 28 Grammy Awards. Prima d'ora infatti, nonostante le colonne sonore di tutto rispetto, come quelle del Re Leone nel 2019, Beyoncé non era mai stata candidata per nessun Academy Awards.

I fan non vedono l'ora di ammirare la performance della pop star sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e sperano che l'ex membro delle Destiny's Child possa finalmente portare a casa la statuetta tanto ambita.

Per comprendere al meglio il brano di Beyoncé, date uno sguardo alla nostra recensione di King Richard e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate sulla nomination della cantautrice. A vostro avviso, riuscirà a battere la giovanissima Billie Eilish?