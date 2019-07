Beyonce annuncia The Lion King: The Gift, nuovo album ispirato a Il Re Leone

A sorpresa, la pop-star Beyonce ha annunciato l'uscita del suo nuovo album The Lion King: The Gift, ispirato com'è facile intuire al nuovo remake live-actiond e la Disney Il Re Leone.

Dall'album è già stato estratto il primo singolo Spirit, pubblicato questa mattina. Come si legge nel post originale che potete vedere come al solito in calce all'articolo:

"Annunciato: The Lion King: The Gift, un nuovo album di inediti con artisti di livello globali immersi nei suoni dell'Africa, prodotto e curato da Beyonce Knowles-Carter. In uscita il 19 luglio. Spirit, il singolo dall'album e dalla colonna sonora di The Lion King, sarà disponibile più tardi questa sera."

Che ve ne pare di questa sorpresa? Siete dei fan della musica di Beyonce? Quali altri artisti sperate di trovare nell'album? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo che include Donald Glover come Simba, Beyonce Knowles-Carter come Nala e James Earl Jones di nuovo nei panni di Mufasa dopo avergli già prestato la voce nel film originale. Inoltre Chietwel Ejiofor sarà Scar con Seth Rogen e Billy Eichner nei panni rispettivamente di Pumbaa e Timon.

L’uscita in Italia è prevista per il 21 agosto 2019, mentre negli USA il film arriverà dal prossimo 19 luglio 2019.

Per altre informazioni, leggete le dichiarazioni di Seth Rogen su Il Re Leone e come il film Disney sia il suo lavoro più naturalistico.