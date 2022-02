Beyblade, il live action sarà prodotto da Jerry Bruckheimer

Deadline ha confermato che il famoso produttore Jerry Bruckheimer lavorerà con Paramount per realizzare una versione live action del franchise Beyblade, di Takara Tomy. Allo script lavoreranno Neil Widener e Gavin James. Beyblade è uno dei franchise manga maggiormente conosciuti a cavallo tra gli anni '90 e 2000.

Dopo il grande successo con Pirati dei Caraibi e il divorzio da Disney, Jerry Bruckheimer si occupa ora di un nuovo interessante progetto. La prima serie animata tv di Beyblade era composta da 51 episodi e diretta da Toshifumi Kawase, presentata per la prima volta in Giappone nel 2001, con la versione anglofona che debuttò l'anno successivo.



Il primo anime di Beyblade Burst venne presentato in anteprima in Giappone nel 2016, seguito dalla seconda stagione, Beyblade Burst God l'anno successivo e Beyblade Burst Chozetsu nel 2018. Arrivò poi successivamente sulla tv canadese e americana su Disney XD.



Hasbro si occupa della vendita in Occidente dei giochi Beyblade; ricordiamo che la linea di giocattoli è stata introdotta insieme ai fumetti nel 1999. Successivamente Hasbro, nel 2002, ha iniziato a vendere i Beyblade a livello internazionale, con la licenza Takara. Ora un nuovo progetto che potrebbe rilanciare nuovamente il franchise.



Sul nostro sito trovate l'intervista a Jerry Bruckheimer di qualche anno fa, nella quale ci parla dei suoi progetti tv.

Nelle prossime settimane vi aggiorneremo su eventuali ulteriori dettagli e novità che riguardano il film.