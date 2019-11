Beverly Hills Cop: il nuovo film sarà prodotto e distribuito da Netflix!

Netflix ha ufficialmente acquisito i diritti per girare un nuovo sequel di Beverly Hills Cop della Paramount Pictures, con la stella Eddie Murphy e il produttore Jerry Bruckheimer che saranno entrambi coinvolti nel nuovo progetto.

L'originale film commedia d'azione del 1984, con Murphy nel ruolo di un poliziotto di Detroit arguto e trasandato che indaga sull'omicidio del suo migliore amico a Beverly Hills, è stato un grande successo per lo studio - e ha generato ben due sequel nel 1987 e nel 1994: i tre film hanno incassato complessivamente $736 milioni di dollari in tutto il mondo, con Paramount che ha cercato di svilupparne un quarto per anni.

Nell'ultimo periodo lo studio ha stretto diversi accordi con la compagnia di streaming on demand - si pensi a Cloverflield God Particle, poi divenuto Cloverfield Paradox, ma anche ad Annihilation di Alex Garland - eppure si tratta comunque di una mossa piuttosto insolita per uno studio concedere in licenza una propria IP originale, così celebre per giunta. La casa madre della Paramount, Viacom, si sta dimostrando sempre più aperta a stringere accordi, come dimostra la recente vendita dei diritti di South Park di Comedy Central a HBO Max per $500 milioni.

L'accordo per Beverly Hills Cop con Netflix arriva a pochi giorni dal debutto sulla piattaforma di Dolemite Is My Name, che ha contribuito a rilanciare la carriera di Murphy lanciandolo verso la corsa per gli Oscar.

Per altri approfondimenti vi segnaliamo che l'attore ha parlato poche ore fa del sequel de Il Principe Cerca Moglie, un film per il quale è al settimo cielo.