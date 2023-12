Beverly Hills Cop, il primo film di Eddie Murphy in Top 10 dopo il trailer di Axel Foley

Nel 2024 il detective Axel Foley tornerà in azione nel quarto capitolo cinematografico di Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy che torna nei panni di uno dei suoi personaggi maggiormente iconici, interpretato per la prima volta nel 1984. E proprio il primo film della saga è tornato in questi giorni in Top 10 su Netflix.

Grazie all'uscita del trailer di Axel Foley, il quarto capitolo del franchise cinematografico poliziesco, Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, uscito nelle sale quasi quarant'anni fa, ha improvvisamente fatto capolino nella classifica dei film maggiormente visti sulla piattaforma streaming negli USA.



Il film racconta la storia di un indisciplinato agente della polizia di Detroit, Axel Foley (Murphy), che assiste all'uccisione di un vecchio amico sulla porta di casa. Foley inizia ad indagare e finisce a Beverly Hills, dove risiede l'ultimo datore di lavoro dell'amico. Da Detroit a Beverly Hills, Foley dovrà adattarsi al nuovo ambiente, tallonato da due agenti, Taggart (John Ashton) e Rosewood (Judge Reinhold).



Il franchise è caratterizzato dalla verve istrionica di Eddie Murphy, che quando recitò nel primo capitolo era all'inizio della carriera e al suo terzo film importante dopo gli esordi al Saturday Night Live e il successo di 48 ore di Walter Hill e Una poltrona per due di John Landis, al fianco di Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.



Ma cosa rende speciale Eddie Murphy? A spiegarlo è stato proprio il produttore di Beverly Hills Cop IV.