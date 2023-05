Beverly Hills Cop, molti ciak furono cancellati per colpa delle improvvisazioni del cast!

Beverly Hills Cop è un vero e proprio classico della commedia anni '80. Come ogni film di quel periodo regge sulle performance comiche dei propri protagonisti che furono capaci di mettere in difficoltà persino coloro che hanno lavorato al film e gli addetti ai lavori.

La maggior parte delle battute comiche presenti all'interno del film furono improvvisate al momento da Eddie Murphy, John Ashton e Judge Reinhold. In alcune scene della pellicola è più che palese come gli attori abbiano cercato delle vere e proprie tecniche per trattenersi dal ridere a causa delle improvvisazioni messe in piedi dai colleghi. Tante riprese furono cancellate poichè il regista e la troupe non riuscivano a trattenere le risate.

Mentre è stata ufficializzato che non verrà realizzata una serie tv ma probabilmente un film di Beverly Hills Cop, sono trapelati alcuni racconti riguardanti Il dietro le quinte dei film e di come sia stato complesso realizzare alcune scene. Durante il monologo dei "super-poliziotti" si vede Ashton si pizzica forte la faccia e guardare in basso con apparente frustrazione. In realtà stava cercando di trattenere le risate e mantenere un contegno. Reinhold si mise una mano in tasca e gli pizzicò forte la coscia, cercando di trattenersi dal ridere.

Joseph Gordon Levitt è entrato nel cast di Beverly Hills Cop 4 confermando quanto le aspirazioni per il film siano alto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!