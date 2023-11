Beverly Hills Cop 4: che fine ha fatto il sequel con Eddie Murphy? Tutto ciò che sappiamo

La saga di Beverly Hills Cop ha divertito milioni di appassionati dal suo debutto cinematografico nel lontano 1984. Dopo quasi venticinque anni dal terzo capitolo, Axel Foley non è ancora tornato, nonostante le tante dichiarazioni a proposito di Beverly Hills Cop 4, gli accordi presi da Netflix e i lavori sul set, cominciati nel 2022.

Dopo aver parlato dei tanti ciak cancellati durante le riprese di Beverly Hills Cop, torniamo a parlare della saga con protagonista Eddie Murphy per riportare le ultime notizie riguardanti l’atteso quarto lungometraggio della serie.

Se sappiamo per certo che le riprese del film siano cominciate nell’agosto del 2022 e che Eddie Murphy tornerà nel ruolo di Axel Foley, davvero poco altro ci è dato di conoscere a proposito del nuovo film sull’irriverente poliziotto e della sua gestazione infinita.

Di Beverly Hills Cop 4, il cui titolo dovrebbe essere Beverly Hills Cop: Axel Foley, si parla infatti dal lontano 2015, quando era stata fissata una data d’uscita per l’anno successivo prima che la cosa venisse accantonata.

Nel 2019 Netflix avrebbe messo le mani sul prodotto, rendendo quindi possibile anche una pubblicazione direttamente in streaming, sebbene sia probabile il passaggio di un franchise tanto famoso nelle sale cinematografiche.

Non si sa ancora nulla neanche riguardo la trama mentre sono stati confermati Mark Molloy come regista e Will Beall come sceneggiatore del film prodotto da Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Melissa Reid e Eddie Murphy.

In attesa di poter vedere un trailer del film e di conoscerne la data d’uscita, che dovrebbe comunque essere prevista per il 2024, vi lasciamo alla notizia che anticipa la presenza di Kevin Bacon in Beverly Hills Cop 4.