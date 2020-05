Beverly Hills Cop 4: si lavora alla prima bozza, tutti gli aggiornamenti

Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Bad Boys for Life, dirigeranno il nuovo capitolo di Beverly Hills Cop, con il ritorno di Eddie Murphy. El Arbi e Fallah hanno aggiornato nelle ultime ore i fan sullo stato della lavorazione, confermando di essere impegnati con uno sceneggiatore alla bozza dello script del quarto film.

"Siamo ancora coinvolti in quel progetto, e ora c'è uno sceneggiatore che proverà a scrivere una prima bozza, o quantomeno un primo trattamento della storia. Quindi vedremo quale sarà la prima versione ma siamo molto entusiasti e speriamo di poter lavorare con un'altra icona come Eddie Murphy. Sarebbe fantastico" hanno dichiarato i due registi, accostati al progetto dal 2017.



Quasi un decennio fa Eddie Murphy aveva parlato in questi termini del franchise, e dell'ostinazione nel creare dei sequel:"Nessuna delle sceneggiature era corretta, si cercava di forzare la premessa. Se devi forzare qualcosa non dovresti farlo. Era sempre una rivisitazione della vecchia cosa. Era sempre sbagliato".

Ora pare che Eddie Murphy ci abbia ripensato e che ultimamente sia piuttosto interessato a ritornare sui suoi passi, riprendendo titoli che l'hanno reso famoso nel mondo come Il principe cerca moglie, che avrà un sequel.

A gennaio i due registi di Bad Boys for Life confessarono di voler girare Beverly Hills Cop 4. Il film vedrà il ritorno di Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley.

Beverly Hills Cop 4 verrà prodotto e distribuito da Netflix, come confermato ormai qualche settimana fa.