Beverly Hills Cop 4: Kevin Bacon nel cast del film con Eddie Murphy!

30 anni dopo l'ultima volta, Netflix realizzerà il quarto capitolo del franchise con protagonista Eddie Murphy, intitolato Beverly Hills Cop 4: Axel Foley.

La pellicola, scritta da Josh Appelbaum e André Nemec (Mission: Impossible – Ghost Protocol), insieme a Will Beall (Aquaman), è diretta dal debuttante Mark Molloy. Oltre a Murphy, il cast vede Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige nei ruoli principali, mentre Paul Reiser, Judge Reinhold, Bronson Pinchot e John Ashton torneranno a riprendere i loro ruoli dei film precedenti. L'ultima aggiunta è invece quella di Kevin Bacon.

Ultimamente, Bacon ha preso parte a Showtime's City on a Hill, in cui interpreta un agente dell'FBI corrotto e nel thriller LGBTQ+ di Peacock They/Them. I dettagli del ruolo di Bacon nel film non sono stati ancora svelati.

Durante il tour promozionale di Coming 2 America, Murphy, che si è mostrato nelle nuove foto dal set, ha annunciato la pellicola e ha raccontato:

"Sono 15 anni che cercano di fare un altro Beverly Hills Cop", ha detto l'attore. "In questo momento, Netflix ce l'ha in mano e stanno cercando di sviluppare una sceneggiatura. Questo è ciò che dovremmo fare dopo. Ma non farò nulla finché la sceneggiatura non sarà perfetta".

E voi state aspettando questo nuovo capitolo di Beverly Hills Cop? Fatecelo sapere nei commenti!