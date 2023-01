Beverly Hills Cop 4, Eddie Murphy è tornato grazie ad una persona! Ecco di chi si tratta

Eddie Murphy tornerà ad interpretare il poliziotto Axel Foley nel quarto capitolo del franchise Beverly Hills Cop e la star ha raccontato il motivo principale che l'ha spinto ad accettare di tornare ad interpretare un personaggio che ha contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo a metà degli anni '80.

Murphy ha dichiarato che la presenza del produttore Jerry Bruckheimer ha fatto la differenza. Intervistato da Collider, a domanda precisa sul motivo per il quale ha accettato di tornare ha risposto:"Jerry Bruckheimer, il produttore originale. Quando è stato coinvolto ha iniziato a sviluppare la sceneggiatura e sapeva cosa doveva essere Beverly Hills Cop". Non perdetevi la prima immagine di Eddie Murphy con l'iconica giacca di Beverly Hills Cop.



La star di Il principe cerca moglie e Una poltrona per due ha spiegato che i tentativi del passato di realizzare un nuovo film del franchise non erano adeguati:"Quando è stato di nuovo coinvolto [Bruckheimer] allora tutto ha cominciato a prendere forma. Perché abbiamo provato per anni, forse dieci o dodici anni, e devo aver letto circa cinque o sei sceneggiature diverse e non è mai andata bene. Lo studio insisteva per realizzare ma mancava sempre qualcosa".



La trilogia di Beverly Hills Cop è iniziata nel 1984 con il primo film diretto da Martin Brest seguito da Beverly Hills Cop II nel 1987, passato nelle mani di Tony Scott, e Beverly Hills Cop III, diretto da John Landis nel 1994. Eddie Murphy ha sottolineato le difficoltà di realizzare un film d'azione a 60 anni e ribadito l'importanza di Bruckheimer nel progetto.



"Jerry Bruckheimer sa il fatto suo, arriva e tutto inizia ad avere un senso. Ha fatto Top Gun: Maverick, Bad Boys è roba sua. Avere lo stesso cervello dietro Beverly Hills Cop ci ha permesso di avere tutti i pezzi necessari e disporli nella maniera giusta. Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo". Anche Kevin Bacon sarà nel cast di Beverly Hills Cop 4, l'ultimo capitolo della saga cult anni '80 e '90.