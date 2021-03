Beverly Hills Cop 4, Eddie Murphy:'Non lo farò finché lo script non sarà perfetto'

Qualche anno fa è stato svelato è stato svelato che Eddie Murphy che dopo Dolemite is My Name, e poi sarebbe passato a due ritorni d'eccellenza: Il principe cerca figlio e Beverly Hills Cop 4. E dopo lo sbarco di Il principe cerca figlio su Amazon Prime Video i fan vogliono sapere qualcosa in più sul quarto capitolo di Beverly Hills Cop.

Secondo quanto dichiarato in questi giorni da Eddie Murphy il film, progettato con Netflix, è ancora nelle prime fasi di sviluppo e con una sceneggiatura ancora non approvata.

"Sono quindici anni che cercano di creare un altro Beverly Hills Cop. In questo momento Netflix ce l'ha in mano e sta cercando di sviluppare la sceneggiatura. Questo è quello che dovremmo fare ora. Ma io sono per non fare nulla finché lo script non è perfetto".



Eddie Murphy ha raccontato perché ha preso una pausa dalla recitazione, dopo una grande carriera negli anni '80 e un declino inesorabile nei decenni successivi, prima del ruolo in Dreamgirls.

Considerato l'impegno di Murphy nel sequel di Il principe cerca moglie, è inevitabile pensare che Eddie Murphy sia molto propenso a rispolverare suoi vecchi successi del passato e Beverly Hills Cop è certamente uno dei più grandi exploit nella carriera della star.

Nel maggio 2020 è stato dichiarato che gli sceneggiatori erano al lavoro sulla bozza di Beverly Hills Cop 4 ma da quel momento le voci si sono affievolite.

Quando potremo vedere di nuovo Axel Foley sul grande schermo? Nei prossimi giorni vi terremo costantemente aggiornati sul progetto in caso di ulteriori novità su uno dei franchise più noti e di successo nella carriera di Eddie Murphy.