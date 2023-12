Beverly Hills 4: Eddie Murphy torna in servizio col primo poster ufficiale

Dopo la prima immagine dal set di Beverly Hills Cop 4, ecco che Netflix ha pubblicato il poster ufficiale del film.

Un poster che ci dice molto. Possiamo difatti leggere in basso che “Beverly Hills cop: Axel Foley” arriverà nell’estate del 2024. La caption che accompagna il poster, pubblicato sugli account social della piattaforma streaming recita: “Eddie Murphy torna a vestire i panni di Axel Foley. Teaser domani.” Sembra quindi che il primo teaser trailer del nuovo Beverly Hills cop uscirà in data 14 Dicembre 2023.

La trama del film vede “l'iconico detective Axel Foley (Murphy) tornare a Beverly Hills per una nuova avventura. Questa volta la posta in gioco è ancora più personale: la figlia di Foley (interpretata da Paige) affronta una grave minaccia, mettendola in pericolo e riportando Foley in azione per scongiurare il peggio. Unendo le forze con lei, Foley si allea con un nuovo partner dinamico (Gordon-Levitt), mentre si riunisce con i fidati compagni Billy Rosewood (Reinhold) e John Taggart (Ashton), e insieme si imbarcano in una missione ad alto rischio per svelare una cospirazione ben organizzata, navigando tra colpi di scena e svolte che continueranno senza dubbio a entusiasmare i fan del franchise originale.”

Il film è diretto da Mark Molloy, con la sceneggiatura scritta da Will Beall, Kevin Etten e Tom Gormican. Sapevate invece che nell’originale Beverly Hills cop molti ciak furono cancellati per colpa delle improvvisazioni del cast?