Beverly Hills Cops 4 si farà, arriva la conferma di Eddie Murphy

A 25 anni dall'uscita del terzo capitolo e dopo numerosi tentativi falliti, Eddie Murphy ha confermato che il suo prossimo film sarà Beverly Hills Cops 4.

"Sì, è quello che faremo dopo Il principe cerca moglie 2, faremo Beverly Hill Cop e dopo il piano è quello di tornare sul palco a fare stand up" ha rivelato l'attore durante un'intervista con Collider per la promozione di Dolemite Is My Name. "Perciò il mio futuro sarà più che altro diviso tra stand up e Beverly Hills Cops."

L'attore ha poi spiegato che i due sequel in questione faranno, insieme al Saturday Night Live, da pagina finale della sua carriera sul grande e piccolo schermo, essendo le sue priorità cambiate leggermente nell'ultimo periodo.

Dopo anni in cui il progetto sembrava finalmente pronto a decollare, con una data di uscita fissata addirittura per il 2016, la Paramount aveva affidato Beverly Hills Cops 4 al duo Adil El Arbi & Bilall Fallah. Fino alla recente conferma di Murphy, però, non se ne è saputo più nulla, e al momento non è chiaro chi si occuperà della regia del film.

Il principe cerca moglie 2 arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020 e vedrà anche il ritorno nel cast di Arsenio Hall, John Amos e Tracy Morgan. Guardate le foto di Murphy e Hall sul set del sequel.