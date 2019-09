Between Two Ferns: la risposta di Benedict Cumberbatch sull'essersi 'svenduto' alla Marvel

E' da poco uscito su Netflix Between Two Ferns: Il film, la pellicola basata sul divertente talk show di Zach Galifianakis che ha visto la partecipazione di molte celebrità di Hollywood tra cui Matthew McCounaghey e Peter Dinklage.

Si sono ritrovati ad affrontare le esilaranti domande del conduttore anche due dei volti principali del Marvel Cinematic Universe, Paul Rudd e Benedict Cumberbatch, con quest'ultimo che si è dovuto "difendere" proprio riguardo al suo ruolo nel franchise della Disney.

Nella clip che trovate in calce, infatti, Galifianakis chiede a Cumberbatch come ci si sente a "svendersi" per i film della Marvel dopo essere partito dal teatro e dal cinema indipendente. A quel punto l'interprete del Doctor Strange risponde: "Non penso che significhi svendersi. Sono film tosti. Permettono ad un attore di dare molto."

"Indossi un mantello?" gli chiede poi Galifianakis prima di alzare gli occhi al cielo per la risposta di Cumberbatch: "No, indosso una cappa."

Cumberbatch tornerà a vestire i panni del personaggio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel diretto nuovamente da Scott Derrickson che è stato descritto dallo stesso regista come "il primo horror del MCU." Il film arriverà nelle sale a maggio 2021 (qui trovate le altre informazioni sulla Fase 4 del MCU).

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Between Two Ferns: Il film.