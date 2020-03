Betty Gilpin vs Hilary Swank nella prima clip ufficiale di The Hunt

La Universal Pictures e la Blumhouse Productions hanno pubblicato online la prima clip ufficiale dell'intrigante, violento e atteso thriller-horror The Hunt scritto da Damon Lindelof, che vede in un faccia a faccia abbastanza cruento le protagoniste Batty Gilpin (American Goda, Glow) e Hilary Swank (Million Dollar Baby)

Questa la sinossi ufficiale del film: "Dodici sconosciuti si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano o come sono arrivati lì. Non sanno di essere stati scelti... per uno scopo molto specifico... The Hunt (La caccia). Sulla scia di una cupa teoria cospirazionista nata su Internet, un gruppo della élite intellettuale si riunisce per la prima volta in una tenuta remota per cacciare umani per sport. Ma il loro piano sta per essere sabotato perché una dei cacciati, Crystal, conosce il gioco dei cacciatori meglio di loro. Diventa predatore, eliminando i cacciatori uno per uno, dirigendosi verso la misteriosa donna al centro di tutto."

Prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, il film è stato diretto da Craig Zobel (The Leftovers) su una sceneggiatura del già citato Lindelof insieme a Nick Cuse (già collaboratore di Lindelof nella serie HBO).

Oltre a Betty Gilpin e Hilary Swan, la pellicole vede nel cast Ike Barinholtz ed Emma Roberts, per un'uscita prevista nei cinema italiani il prossimo 7 maggio (in USA è atteso per marzo). Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

Nell'attesa, vi rimandiamo ai commenti di Lindelof sulle controversie legate a The Hunt.