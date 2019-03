Betty Gilpin si aggiunge al cast del thriller politico The Hunt

Dopo l'ingresso di Ike Berinholtz nel cast del thriller politico The Hunt, l'autorevole Deadline oggi ci informa di un'altra new entry a bordo di questo interessante progetto cinematografico.

Ad affiancare la protagonista Emma Roberts all'interno della pellicola, troveremo anche l'attrice dell'acclamato serial GLOW Betty Gilpin. Nel cast oltre a Gilpin, Roberts e Berinholtz ci saranno anche Justin Hartley e Glenn Howerton. Al momento i dettagli sul ruolo della Gilpin sono tenuti sotto chiave.

The Hunt sarà distribuito dalla Universal Pictures in USA questo 18 ottobre.

I dettagli sulla trama del film sono ancora top-secret al momento ma, stando alle varie indiscrezioni, dovrebbe concentrarsi sui movimenti politici dell'America di oggi. Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) ha scritto la sceneggiatura insieme a Nick Cuse mentre la regia è stata affidata a Craig Zobel il quale aveva già collaborato con Lindelof per il serial The Leftovers.

Erik Baiers, Jay Polidoro e Mika Pryce supervisioneranno il progetto per la Universal mentre Lindelof e Jason Blum della Blumhouse produrranno la pellicola; Cuse e Zobel saranno anche accreditati come produttori esecutivi.

La Gilpin è la co-star della serie televisiva GLOW ma presto la vedremo anche al fianco di Kumail Nanjiani e Dave Bautista nella commedia Stuber, in uscita quest'estate.